SHAMAN сдал пост шеф-повара: певец признался, что яичницу ему готовит жена

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, в беседе с «Пятым каналом» поделился подробностями своего повседневного меню.

Исполнитель признался, что не гонится за кулинарными излишествами и предпочитает скромную еду.

«Огурцы, помидоры, болгарский перец, чуть-чуть масла, чуть-чуть соли», — перечислил он свои любимые продукты.

Основу его системы питания, как отметил певец, составляют гречневая крупа и куриное филе. Кроме того, в его рационе регулярно появляется запеченная рыба, а также овощные салаты из свежих ингредиентов, приправленные маслом, солью и зеленью.

Дронов также добавил, что обожает овощи, приготовленные в духовке, особенно цветную и брюссельскую капусту. Отдельно артист упомянул о своем коронном блюде — яичнице, которую раньше он готовил самостоятельно. Сейчас же процесс приготовления этого простого, но любимого завтрака взяла на себя его супруга Екатерина Мизулина.

Ранее сообщалось о том, что выступление SHAMAN в Пхеньяне включили в задания олимпиады ВШЭ.