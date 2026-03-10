SHAMAN, ZIVERT, MACAN: что грозит звездам, не успевшим зарегистрировать псевдонимы

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных слов в публичном пространстве. Теперь информация для потребителей и реклама должны подаваться на государственном языке. В соцсетях мгновенно вспыхнула паника: что делать звездам, чьи творческие псевдонимы написаны латиницей? SHAMAN, ZIVERT, NILETTO, MACAN — неужели придется переименовываться?

Юристы спешат успокоить. Адвокат Валерий Панасюк в беседе с KP.RU разъяснил ситуацию. Оказывается, все не так страшно, а для большинства артистов и вовсе безболезненно.

Главный критерий — наличие товарного знака. Если псевдоним зарегистрирован официально, рисков нет никаких. Закон обратной силы не имеет, и зарегистрированные бренды остаются в неприкосновенности.

«Риски для звезд, которые пишут свои творческие псевдонимы латиницей, есть только в том случае — если указанные наименования не были зарегистрированы официально и на них не был получен товарный знак. Если он был получен, то тогда разумеется рисков никаких нет. Артисты, которые не смогли или не успели получить товарный знак на свое наименование, они могут пока обозначать псевдоним на русском языке, и в это время осуществлять регистрацию товарного знака. И таким образом они минимизируют риски», — отметил эксперт.

Юрист напомнил, что после принятия законопроекта у артистов было более восьми месяцев, чтобы решить все вопросы. Большинство топ-исполнителей этим воспользовались.

Проверка по базам данных подтверждает: ведущие звезды в безопасности. Юлия ZIVERT зарегистрировала свой псевдоним еще в 2022 году, исключительное право действует до 2031 года. У Данила NILETTO все в порядке — товарный знак оформлен шесть лет назад, защита до 2030 года. Ярослав SHAMAN Дронов тоже подстраховался: его бренд надежно защищен до августа 2032 года. Продлить право потом не составит труда.

А вот у рэпера Macan (Андрей Косолапов) ситуация сложнее. По данным из открытых источников, сам музыкант псевдоним как товарный знак не регистрировал. К тому же сейчас он проходит срочную службу в армии. Еще шесть лет назад бренд MACAN зарегистрировала группа компаний, занимающаяся совершенно другим бизнесом. Как теперь быть артисту — вопрос к его юристам. Возможно, придется договариваться или менять написание на кириллицу. А может, это и к лучшему — Макан по-русски тоже звучит неплохо.

