Лукашенко придумал новое название для кофе американо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в ресторан сети «Мак.бай» в Минске выступил с неожиданной инициативой, касающейся названия популярного кофейного напитка. Политик предложил переименовать американо в белорусский кофе, пишет Telegram-канал «Пул первого».

На видео, попавшем в сеть, видно, как Лукашенко во время посещения заведения, расположенного в Первом национальном торговом доме, дегустирует напиток. Ему предлагают попробовать классический американо. В ответ президент замечает, что название стоило бы сменить на более патриотичное.

«Американо надо переименовать в белорусский. В скобочках пока пиши американо, а когда люди привыкнут, там и заменим», — заявил Лукашенко.

Визит главы государства в ресторан быстрого питания состоялся 8 марта. По информации БелТА, Лукашенко не только уделил внимание меню, но и обсудил перспективы развития сети. Он поручил расширять присутствие «Мак.бай» в регионах.

«Надо больше сделать. Если надо какая-то копейка — с возвратом. Если есть спрос на это, надо и в районных центрах открывать», — цитирует президента агентство.

Пока неизвестно, последуют ли рестораторы совету главы государства, но предложение уже вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

