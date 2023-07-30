Шампанское и лестница: разбираемся, какие неожиданные опасности подстерегают нас в обычной жизни

Мы часто не задумываемся о том, сколько опасностей нас окружает. С одной стороны это правильно, иначе жизнь станет невыносимой. Но с другой — осторожность не помешает. Предупреждены — значит вооружены.

Например, осторожность всегда стоит соблюдать на лестнице. Хотя многие предпочитают их лифтам, именно на лестницах по статистики происходит большинство несчастных случаев. Особенно, если это эскалатор: одежда и шнурки, даже шарф может попасть в механизм. Это приводит к травмам и даже смерти.

«Бутылка шампанского тоже может быть очень опасной. И речь не про алкоголь, а про пробку. Если открыть шампанское правильно, то она может стать причиной самых разных травм, но чаще всего страдают глаза», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-травматолог Владимир Костин.

Также летом стоит с особой осторожностью относиться к воде. Многие недооценивают ее опасность. Но заплывать далеко в одиночестве, а тем более плавать в нетрезвом состоянии — это не лучшая идея.

Кроме того, нужно с осторожностью относиться к животным. Безобидные на первый взгляд коровы часто становятся причиной травм и гибели. Домашние питомцы тоже опасны. Даже если собака не кусается она может быть источником болезней. Поэтому о ее здоровье важно заботиться в любом случае.

«Я также советую избегать контакта с насекомыми, они могут быть причиной сильной аллергической реакции, а также являются переносчиками болезней», — заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как собрать аптечку для отдыха на природе.