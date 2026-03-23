Шашлык по 20 тысяч: новое наказание ждет любителей пикников с 1 апреля

В период противопожарного сезона ограничения на приготовление мяса на природе ужесточаются. Нарушителям грозят серьезные денежные взыскания, особенно если действия привели к возгоранию, пишет ГР.

Россиянам в 2026 году стоит внимательнее подходить к выбору места для приготовления шашлыка. За жарку мяса в неположенном месте предусмотрены штрафы, которые в период действия особого противопожарного режима достигают 20 тысяч рублей.

Под запрет попадают не только леса и парки, но и городские скверы, где отсутствуют специально оборудованные площадки. Даже собственный двор или балкон с лоджией не гарантируют безопасности от административной ответственности. В лесах разведение огня порой запрещено даже в подготовленных для этого местах.

Если нарушение повлекло за собой возникновение пожара, сумма взыскания возрастает до 50 тысяч рублей и выше.

Специалисты по питанию тем временем напомнили, что жирное мясо лучше не сочетать с некоторыми продуктами, чтобы избежать чувства переедания и дискомфорта.