Шашлык в марте смертельно опасен: россиян предупредили о скрытой угрозе

Специалисты Роскачества предупредили россиян, что попытка открыть шашлычный сезон в конце марта может обернуться неприятностями для здоровья. В пресс-службе организации пояснили, что главная опасность кроется в нестабильной погоде, пишет Лента.ру.

Эксперты отметили, что в переходный период обеспечить правильное хранение мяса сложнее, чем в устойчиво жаркое или морозное время. При транспортировке, а также во время маринования и ожидания готовки продукт то и дело проходит через опасный температурный коридор. Именно в таких условиях бактерии размножаются наиболее активно.

Даже изначально свежий продукт способен испортить накопление патогенной микрофлоры, если его закупили заранее, а мариновали при недостаточно низкой температуре. Чтобы избежать последствий, в Роскачестве посоветовали закупаться только в стационарных точках, где строго следят за холодовым режимом. Перевозить мясо специалисты рекомендовали исключительно в термосумке, особенно при перепадах уличной температуры.

Мариновать продукт лучше непосредственно перед выездом на природу или прямо перед жаркой, не оставляя его надолго в тепле. Кроме того, важно уделить особое внимание прожарке: толстые куски и мясо птицы требуют более тщательной термической обработки.