Шатурские мастера и предприниматели представят свою продукцию на всех праздничных площадках в День округа

В центре внимания бизнес-завтрака для предпринимателей и ремесленников Шатуры стала подготовка к празднованию Дня округа.

За чашкой чая участники обсудили предстоящие мероприятия, которые состоятся 6 сентября. Организаторы площадок «Город мастеров» и «Сделано в Шатуре» стремятся представить жителям и гостям округа разнообразие товаров, созданных местными производителями.

«Шатурские мастера уверенно набирают обороты. Ежегодная Кривандинская ярмарка пользуется большой известностью, и теперь ремесленники смогут продемонстрировать свое мастерство и продукцию на ключевых площадках праздника: в Шатуре, Рошале и Дмитровском Погосте. В мероприятии примут участие около сотни участников», – подчеркнула Елена Литвинова, начальник управления инвестиций и экономического развития.

На бульваре Мира в Шатуре запланирована презентация местных производственных предприятий. Швейная фабрика подготовила показ мод, который позволит зрителям не только оценить оригинальные модели одежды, но и приобрести понравившиеся вещи. В центре города будут организованы мастер-классы, фотозоны и фуд-корты. Выставка «Шатура во времени» погрузит посетителей в историю формирования и развития округа.

И, конечно, какой праздник может обойтись без вкусной еды. В сквере «Олимпийский» предприятия общественного питания и местные жители представят свои кулинарные шедевры на конкурсе «Из шатурского лукошка». После дегустации экспертное жюри определит победителей. Цель конкурса, по мнению организаторов, – возрождение, поддержание и развитие традиций выпечки пирогов.

Мероприятия стартуют в 12:00. Площадки, где будут представлены шатурские мастера и предприниматели, будут украшены бумажными сердечками, символизирующими тепло, заботу и любовь, которые вложены в развитие округа и благополучие его жителей.