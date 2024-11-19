Шатурские матрасы вызвали интерес на международной выставке «МЕБЕЛЬ»

Матрасы из Шатуры оказались в центре внимания. Среди них посетителям выставки особенно понравился образец уникального беспружинного Матраса 005.

В понедельник, 18 ноября, в московском «Экспоцентре» стартовала международная выставка «МЕБЕЛЬ». Ежегодно в рамках этого крупнейшего мероприятия в мебельной отрасли России и Восточной Европы ведущие мировые дизайнеры, производители, бренды и специалисты по интерьеру собираются на одной площадке, чтобы представить новые коллекции.

В ходе выставки они презентуют лучшие образцы мебельной моды и обмениваются уникальным опытом, ведя деловые беседы о развитии бизнеса. В это время посетители выставки могут свободно ознакомиться с разнообразным ассортиментом как элитной, так и бюджетной мебели для различных целей и помещений.

Так, публике показали мебельную фурнитуру и отделочные материалы, а также кресла и диваны. Не малоинтересным оказалось множество привезенных на выставку предметов интерьера для гостиных, столовых, спален, кухонь и детских комнат.

Известный производитель матрасов «Mr.Mattress» представил Городской округ Шатура. Посетители обратили особое внимание на беспружинный Матрас 005, изготовленный премиальных материалов и инновационной натуральной испанской соевой пены. Кроме того, компания продемонстрировала обновленную коллекцию мягких матрасов Signature.

Фабрика «Mr.Mattress» существует в Московской области уже более 10 лет. За это время компания успела обзавестись постоянными клиентами и доверием с их стороны. Все благодаря высокому качеству продукции и профессионализму сотрудников предприятия.