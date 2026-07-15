Шесть верных защитников: как домашняя стая порвала штаны уличному насильнику в Австралии

В австралийском Мельбурне домашние питомцы предотвратили тяжкое преступление. Шесть собак дружно встали на защиту двух женщин, на которых в парковой зоне внезапно напал неизвестный мужчина, пишет Daily Mail.

Внезапное нападение из кустов

Инцидент произошел во время обычной прогулки в Мельбурне. Две женщины выгуливали своих собак, когда из придорожных зарослей неожиданно выбежал агрессивный мужчина и совершил нападение.

Одной из пострадавших удалось оперативно вырваться из рук злоумышленника. После этого нападавший переключил внимание на вторую женщину и набросился на нее. Несмотря на то, что жертва пыталась оказать активное сопротивление и дать физический отпор, силы были неравны.

Собаки приходят на помощь

В критический момент в ситуацию вмешались домашние любимцы. Стая из шести собак, принадлежащих обеим женщинам, мгновенно среагировала на угрозу и бросилась на защиту хозяек:

животные окружили злоумышленника и начали лаять;

одна из собак мертвой хваткой вцепилась мужчине в ногу;

пес сильно порвал нападавшему штаны и нанес телесные повреждения.

Нападавший не ожидал столь яростного отпора со стороны животных. Громко крича от боли и пытаясь отбиться от разъяренной стаи, он прекратил свои преступные действия и спешно скрылся в туннеле под автострадой.

В настоящее время нападавший все еще находится на свободе, местная полиция ведет его активные поиски. Правоохранительные органы официально квалифицировали произошедшее как попытку изнасилования.