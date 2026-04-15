Забудьте о дешевых дачах: сколько на самом деле стоит построить дом в 2026

Несмотря на замедление темпов роста цен на стеновые материалы, итоговая стоимость частного домостроения продолжает расти. Основную нагрузку на бюджет теперь формируют не фундамент и крыша, а дефицит квалифицированных кадров, дорогостоящая инженерия и резкое удорожание подключения к сетям, пишет Коммерсантъ .

Статистика против реальности

По данным на февраль 2026 года, формальный рост стоимости строительства частного дома площадью около 107 кв. м замедлился до 4,4% в годовом выражении, составив в среднем 7,05 млн рублей. Этот показатель оказался даже ниже уровня официальной инфляции (5,6%). Однако эксперты предупреждают: цифры в договорах подряда часто не учитывают полный цикл работ, необходимых для жизни. Реальная стоимость квадратного метра в столичном регионе уже перешагнула отметку в 108–118 тыс. рублей.

Технологии и бюджеты

Выбор материала по-прежнему влияет на смету, но разрыв между технологиями постепенно сокращается. В начале 2026 года актуальные ценовые диапазоны за 1 кв. м распределились следующим образом:

Каркасные дома: 95–108 тыс. руб.

Газобетон: 106–123 тыс. руб.

Клееный брус: 118–135 тыс. руб.

Кирпич и теплая керамика: 135–155 тыс. руб.

Таким образом, возведение качественного дома площадью 100 кв. м сегодня требует бюджета от 9,5 до 15,5 млн рублей, что значительно выше средних статистических значений.

Изменение структуры затрат

Главным трендом 2026 года стало перераспределение долей в смете. Если раньше почти половину стоимости составляла «коробка» здания (стены, окна, фасад), то теперь ее доля снизилась до 42–45%. Напротив, выросли затраты на:

Инженерные системы (15–17%): отопление, водоснабжение и электрика теперь обходятся в 17–21 тыс. руб. за 1 кв. м.

Рабочую силу: из-за кадрового голода доля оплаты услуг бригад в проекте выросла до 46%, практически сравнявшись со стоимостью самих материалов.

Подключение коммуникаций: в Подмосковье льготное присоединение 15 кВт электромощности может достигать 360 тыс. рублей без учета разводки по дому.

Подводные камни и скрытые расходы

Специалисты подчеркивают, что наиболее часто будущие домовладельцы недооценивают «сопутствующие» статьи. Септик, дренаж, благоустройство территории, въездная группа и проектирование могут добавить к бюджету еще 12–18 тыс. руб. на каждый квадратный метр. Полноценный проект в Московской области для дома 120–130 кв. м со всеми подключениями и базовым благоустройством в реальности обходится в 15–18 млн рублей, а при наличии газа и сложной вентиляции — до 20 млн рублей.

Прогноз до конца года

Ожидается, что к концу 2026 года полная стоимость строительства в столичном регионе может вырасти еще на 8–15%. Основной вклад в удорожание внесут не столько кирпич или дерево, сколько услуги подрядчиков, отделочные работы и инженерное оборудование. Покупателям рекомендуют сравнивать не стоимость «пустой коробки», а бюджет завершенного проекта для постоянного проживания.