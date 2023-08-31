Школа в ЖК «Гусарская Баллада» готовится к открытию в Одинцово

Школа, рассчитанная на две тысячи двести учеников, в ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцово уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

В ведомстве отметили, что торжественное открытие образовательного учреждения состоится уже завтра, 1 сентября.

В четырехэтажном здании на площади порядка тридцати тысяч квадратных метров для школьников разместились современные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, информационно-библиотечный центр, актовый зал на шестьсот мест, четыре многофункциональных спортивных зала, столовая на восемьсот мест, кабинеты логопеда и психолога, административно-офисная зона.

На прилегающей территории также обустроили все необходимое: площадки для школьных мероприятий, для игр и занятий спортом — футбольный стадион с беговыми дорожками, занятий игровыми видами спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы региона пойдет рекордное количество первоклассников — 120 тысяч.