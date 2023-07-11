Шойгу осмотрел предприятия в Татарстане, где выполняется гособоронзаказ

Вместе с главой Татарстана Шойгу побывал на АО «Ремдизель», где ему показали образцы бронетехники, например, «Камазы» с бронированной кабиной и медицинские автомобили «Линза». Министр обороны отметил, что все работы идут по графику, и поблагодарил сотрудников «Камаза» за эффективную работу. А после посещения цехов «Камаза» Шойгу и вовсе сообщил, что завод работает с опережением графика. Министр обороны рассказал, что есть потребность в этих машинах, в их запчастях, ремонте и обслуживании.

Также Шойгу побывал на заводе, где создают вертолеты «Ансат» и модификации вертолетов Ми-8. Еще одной точкой стало предприятие, где производят различную оптику для военнослужащих.

«Камаз» изготавливает машины и для российской армии, поэтому на совещании Шойгу поручил главному автобронетанковому управлению проработать вопрос о создании рабочей группы совместно с предприятием «Камаз», чтобы помочь в обслуживании техники на спецоперации. Также министр обороны заявил о заинтересованности в усовершенствовании парка бронетранспортеров, он подчеркнул, что необходимо создать современную машину.