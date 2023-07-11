Шойгу предупредил об ответных действиях России в случае получения Украиной кассетных боеприпасов

Министр обороны России предупредил, что Россия будет вынуждена принять меры, если Украина получит кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости .

Президент Байден заявил, что у Украины кончаются боеприпасы, и сообщил о планах передать Киеву кассетные боеприпасы, которые запрещены Конвенцией о запрещении применения, накопления, производстве и передаче кассетных боеприпасов. Россия не оставила без ответа этот шаг. Как заявил Сергей Шойгу, если США действительно передаст Киеву кассетные боеприпасы, то российские военные будут вынуждены использовать против ВСУ аналогичные средства.

Многие военные эксперты уже осудили идею использовать кассетные боеприпасы в конфликте на Украине, так как последствия могут быть катастрофическими. Например, один специалист отметил, что кассетные мины надолго остаются в земле, на очистку территорий от них могут уйти годы.