SHOT: 300 туристов из России 7 часов маринуют в Хургаде из-за поломки самолета

Более 300 граждан России уже более семи часов не могут покинуть Египет из-за поломки самолёта авиакомпании Egypt Air. Полёт по маршруту Хургада — Домодедово, который должен был вылететь в 17:35, задерживается.

Российские туристы сообщили, что после нескольких часов ожидания сотрудники аэропорта объявили о возможной замене самолета и пообещали обеспечить всех пассажиров питанием. Однако некоторые пассажиры отметили, что предоставленной еды не хватило на всех.

«Всего в столичное Домодедово должны были отправиться 330 человек, но почти сразу в аэропорту им объявили, что у их лайнера есть технические неполадки с гидравликой и рейс переносится», — рассказали туристы телеграм-каналу SHOT.

Туристы продолжают находиться в аэропорту Хургады, несмотря на заверения о переезде в гостиницу. Среди задержавшихся пассажиров много семей с детьми и пожилых людей.

Отдыхающие также пожаловались, что рейс, по сути, был отменен в последний момент. Когда они попытались получить разъяснения, сотрудники аэропорта сослались на якобы закрытый аэропорт Домодедово, хотя на самом деле никаких ограничений в московском аэропорту не существовало.