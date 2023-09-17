SHOT: «оружейные бароны» превратили подвал пятиэтажки в подмосковном Королеве в арсенал

Двое заводских рабочих решили устроить в Королеве подпольный цех по производству оружия. Как передает SHOT, свой незаконный гешефт кулибины устроили прямо в подвале пятиэтажки, расположенной на улице Терешковой.

В публикации приводится, что на «оружейных баронов» полицейских навела одна из жительниц пятиэтажки. Женщине показалось странным как некие неизвестные ей мужчины систематически заносят в подвал похожие на армейские ящики. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальных помещениях целый оружейный арсенал.

«Силовики нашли в подвале два пистолета, два револьвера, автомат АК-74М, ружье, станковый пулемет, три различных пистолета-пулемета, включая Uzi, а также два самодельных пистолета. Кроме того, в арсенале злоумышленников было 12 гранат, около 12 тысяч патронов разного калибра и 500 деталей для автоматов и пистолетов», - приводится в публикации.

В подпольном цеху был обнаружен токарный станок, на котором и изготавливались некоторые составные части нелегального оружия.

В ходе расследования также выяснилось, что «оружейными баронами» подмосковного разлива оказались работавшие на разных заводах Подмосковья 40-летний сварщик и 39-летний наладчик станков. Теперь криминальный дуэт может сесть на 10 лет по статье о незаконном хранении оружия.