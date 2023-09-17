SHOT: украинский дрон с поражающими элементами атаковал химзавод под Тверью

Минувшей ночью запущенный украинскими боевиками беспилотник с поражающими элементами предпринял атаку на Редкинский химзавод под Тверью в Конаковском районе области. Как передает SHOT, начиненный взрывчаткой БПЛА был сбит силами российской ПВО.

Отмечается, что обломки сбитого украинского дрона упали на территория завода, однако обошлось без взрыва.

«Аппарат нес заряд пластита, соответствующим примерно 10 кг тротила. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет», - приводится в публикации.

Минобороны России к настоящему времени указанную информацию не подтвердило и не опровергло.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали при помощи ударного беспилотника Воронежскую область.