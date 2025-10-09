Штраф до 50 тысяч рублей: во сколько обойдется вызов сотрудника из отпуска
Работодателям напомнили о штрафах за сорванный отпуск сотрудников
Работодателям, которые пытаются принудительно отозвать сотрудников из законного отпуска, грозят существенные финансовые санкции.
Как сообщает ТАСС, об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
Специалист пояснил, что, хотя Трудовой кодекс и допускает досрочное прекращение отдыха, это возможно исключительно по инициативе самого работника либо с его добровольного и официально оформленного согласия на просьбу начальства. Любые формы давления или приказа в этой ситуации являются противозаконными.
За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Наказанием служит предупреждение или денежный штраф: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей, а для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, Машаров акцентировал внимание на том, что законная позиция сотрудника, отказавшегося прерывать отпуск, ни в коем случае не может трактоваться как нарушение трудовой дисциплины. Следовательно, увольнение по такому основанию является грубым нарушением трудового законодательства и может быть оспорено в суде.
Ранее турэксперт Осипова сообщила о том, что россияне выбирают внутренний туризм на праздники.