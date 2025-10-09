Штраф до 50 тысяч рублей: во сколько обойдется вызов сотрудника из отпуска

Как сообщает ТАСС, об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Специалист пояснил, что, хотя Трудовой кодекс и допускает досрочное прекращение отдыха, это возможно исключительно по инициативе самого работника либо с его добровольного и официально оформленного согласия на просьбу начальства. Любые формы давления или приказа в этой ситуации являются противозаконными.

За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Наказанием служит предупреждение или денежный штраф: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей, а для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, Машаров акцентировал внимание на том, что законная позиция сотрудника, отказавшегося прерывать отпуск, ни в коем случае не может трактоваться как нарушение трудовой дисциплины. Следовательно, увольнение по такому основанию является грубым нарушением трудового законодательства и может быть оспорено в суде.

Ранее турэксперт Осипова сообщила о том, что россияне выбирают внутренний туризм на праздники.