Штрафы на сумму более четырех миллионов рублей сформировали в Подмосковье с помощью камер «Безопасного региона»
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Камеры «Безопасного региона», установленные на детских и контейнерных площадках, а также в местах общественного притяжения, помогают ГУСТ Подмосковья фиксировать нарушения. В августе было выписано 174 административных постановления, сумма штрафов по которым составила более 4,1 миллиона рублей.
«Например, 30 предприятий Коломенского городского округа пополнили бюджет на 860 тысяч рублей. В Истре к административной ответственности привлекли 21 коммунальную службу, в Егорьевске наказание рублем для организаций составило 180 тысяч рублей», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, штрафы не являются основной целью контроле за порядком в регионе, однако, они являются одной из эффективных мер для пресечения нарушений.
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