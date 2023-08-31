Штрафы на сумму более четырех миллионов рублей сформировали в Подмосковье с помощью камер «Безопасного региона»

Камеры «Безопасного региона», установленные на детских и контейнерных площадках, а также в местах общественного притяжения, помогают ГУСТ Подмосковья фиксировать нарушения. В августе было выписано 174 административных постановления, сумма штрафов по которым составила более 4,1 миллиона рублей.