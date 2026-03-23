«Схватила и затащила к себе». Во Вьетнаме обезьяна напала на четырехлетнего ребенка из России

Во Вьетнаме четырехлетний ребенок из России стал жертвой агрессивной обезьяны. Как сообщает SHOT, инцидент произошел во время экскурсии в городе Далат.

На одном из этапов поездки туристам демонстрировали приматов. Дети аккуратно покормили животных, но в тот момент, когда семья собралась уходить, одна из мартышек внезапно вцепилась в руку малыша, подтянула к себе и укусила.

Сотрудники страховой компании настоятельно рекомендовали родителям немедленно обратиться за медицинской помощью — ребенку требовалось зашить глубокую рану и сделать прививки.

На данный момент мальчику уже сделали четыре укола, предстоит еще три. Кроме того, врачи прописали курс антибиотиков. По возвращении домой в Россию маленькому пациенту предстоит пройти дополнительную вакцинацию.

Ранее сообщалось о том, что покусанные тайскими обезьянами российские туристы лечатся в Подмосковье.