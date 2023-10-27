«Сильные противоречия»: ясновидящая раскрыла, кому и по каким причинам запрещено становиться крестными родителями

Всем родителям хочется, чтобы их ребенок рос здоровым и счастливым, чтобы его всегда охранял ангел-хранитель. Как только мамы и папы находят крестных, малыша несут в храм, чтобы скорее покрестить. Однако не все в курсе, что крестными родителями могут стать только избранные.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, кому запрещено становиться крестными матерью или отцом. По ее словам, в православной церкви существуют очень серьезные правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать.

«Согласно православным канонам, крестными родителями могут быть только верующие христиане. Атеистам не разрешено становиться крестными родителями», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также нельзя приглашать в крестные людей, принадлежащих к другим конфессиям, продолжила ясновидящая. Это связано с тем, что крестные родители при крещении обязуются воспитывать ребенка в православной вере, а это может противоречить убеждениям родителей другой религии.

«Иногда священник может запретить человеку стать крестным родителем. Это может произойти, если у кандидата есть сильные противоречия с церковными канонами или его нормы морали вызывают сомнения», — пояснила Мишина.

Не могут стать крестными родителями и несовершеннолетние дети, так как они не способны выполнить свои обязанности по воспитанию и духовному наставничеству крещеного, подчеркнула ясновидящая.

Крестные родители должны служить примером для малыша, поэтому к их выбору нужно подходить со всей серьезностью, заключила собеседница издания.

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