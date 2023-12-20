Синоптик Леус: среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы

С начала зимы среда, 20 декабря, стала в москве самым теплым днем в Москве, сообщил в своем аккаунте в соцсетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в течение дня воздух в российской столице прогрелся до 4,1 градусов выше ноля. Минувший понедельник также был не по-декабрьски теплым, отметил Леус.

«Уходящая в историю среда, 20 декабря, стала в Москве самым тёплым днём с начала зимы - воздух на главной метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 4,1 градуса - это на 0,5 градуса выше, чем было вчера», - написал Леус.

Несмотря на указанный погодный рекорд, среда, скорее всего, так и останется самым теплым декабрьским дном. Как отметил синоптик, уже с четверга в москве ожидается понижение температуры.