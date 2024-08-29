Синоптик Позднякова раскрыла прогноз погоды в Московском регионе на выходных

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, предстоящие выходные в столичном регионе ожидаются жаркими. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Она добавила, что температурные значения в регионе превысят климатическую норму, а осадков не прогнозируется.

По мнению метеоролога, на предстоящих выходных погоду станет определять область повышенного атмосферного давления, из-за чего ночи будут малооблачными и без осадков. В дневные часы ожидается переменная облачность, однако также без осадков.

Она подчеркнула, что, таким образом, температура воздуха в выходные дни достигнет категории «жаркой» и будет выше климатической нормы примерно на пять градусов, также скачков атмосферного давления не ожидается.

Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал сентябрьскую погоду в средней полосе России.