Синоптик Позднякова раскрыла прогноз погоды в Московском регионе на выходных
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По словам синоптика Татьяны Поздняковой, предстоящие выходные в столичном регионе ожидаются жаркими. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Она добавила, что температурные значения в регионе превысят климатическую норму, а осадков не прогнозируется.
По мнению метеоролога, на предстоящих выходных погоду станет определять область повышенного атмосферного давления, из-за чего ночи будут малооблачными и без осадков. В дневные часы ожидается переменная облачность, однако также без осадков.
Она подчеркнула, что, таким образом, температура воздуха в выходные дни достигнет категории «жаркой» и будет выше климатической нормы примерно на пять градусов, также скачков атмосферного давления не ожидается.
Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал сентябрьскую погоду в средней полосе России.