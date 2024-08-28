Метеоролог Шувалов спрогнозировал сентябрьскую погоду в средней полосе России

По словам метеоролога Александра Шувалова, следующий месяц продолжит погодную тенденцию второй половины августа, температура воздуха поднимется выше нормы. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что постепенно температура воздуха пойдет на спад и в конце сентября окажется близкой к средним значениям для конца сентября, то есть столбик термометра станет колебаться в районе +15 градусов.

По мнению синоптика, начало сентября обещает быть без дождей, поскольку те антициклональные процессы, начавшие преобладать во второй половине августа, в значительной степени станут проявлять себя и в первой половине сентября.

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