Заморозки до минус трех градусов зафиксировали в Московском регионе ночью

Минувшей ночью в столичном регионе в очередной раз зафиксировали заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье холоднее всего было в Черустях, там столбики термометров опускались до отметки в минус 2,9 градуса, уточнил синоптик. В столице минимальную температуру зафиксировали в Бутово — минус 1,8 градуса.

Предстоящей ночью заморозков в Московском регионе не прогнозируется, отметил метеоролог.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, как защитить дачные растения от заморозков.