Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе в последнюю неделю июня

В начале следующей недели в столичном регионе ожидается более теплая, солнечная и сухая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его слова приводит ТАСС .

Метеоролог отметил, что, согласно прогнозу, дожди закончатся уже к воскресенью, 25 июня.

«В субботу уходящий циклон еще отметится кратковременными дождями. <…> В воскресенье осадков не ожидается, за погоду будет отвечать гребень антициклона», — сказал синоптик.

Леус отметил, что в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в Подмосковье составит от девяти до четырнадцати градусов тепла, в Москве — от одиннадцати до тринадцати градусов. Днем воздух в Московском регионе может прогреться до плюс двадцати четырех градусов.

Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах из-за непогоды.