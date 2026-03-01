Синоптики прогнозируют густой туман в Московской области

В Московской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют густой туман, который может существенно снизить видимость на дорогах.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с начала суток 1 марта и до 10:00 в отдельных районах региона видимость сократится до 200–500 метров.

В ГУ МЧС России по Московской области призвали жителей соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и по возможности отказаться от дальних поездок. Пешеходам советуют быть внимательными при переходе проезжей части.

Спасатели просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных служб — 112. Информация о развитии погодной обстановки будет уточняться дополнительно.

Ранее сообщалось, что на Сахалине ограничили движение автобусов из-за циклона.