Синоптики прогнозируют густой туман в Московской области
МЧС предупредило жителей Подмосковья об ограничении видимости до 200 метров
Фото: [Первая метель/Медиасток.рф]
В Московской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют густой туман, который может существенно снизить видимость на дорогах.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с начала суток 1 марта и до 10:00 в отдельных районах региона видимость сократится до 200–500 метров.
В ГУ МЧС России по Московской области призвали жителей соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и по возможности отказаться от дальних поездок. Пешеходам советуют быть внимательными при переходе проезжей части.
Спасатели просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных служб — 112. Информация о развитии погодной обстановки будет уточняться дополнительно.
