Синоптики спрогнозировали сильные дожди в Париже на день открытия Олимпиады

Во время открытия Олимпийских игр в Париже будут идти сильные дожди. Таким прогнозом от метеорологов поделилось издание RMC Sport.

Открытие Олимпиады-2024 пройдет сегодня, 26 июля, в 20.30 по московскому времени. Местом проведения церемонии выбран участок вдоль реки Сена на протяжении шести километров. При этом синоптики указывают, что в это же время очень велик шанс выпадения интенсивных осадков.

Если в 19.00 риск дождя составляет всего 40%, то уже через четыре часа он повышается до 48%. Сильный дождь может испортить праздничную атмосферу французской столицы и сорвать часть планов организаторов этого спортивного мероприятия.

Ранее сообщалось, что фигурист Костомаров пожелал удачи российским спортсменам, которые были допущены до олимпийских состязаний.