Сироты из российского региона снова пожаловались Бастрыкину из-за жилья

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел повторный прием детей-сирот из Кемеровской области. Первое обращение в феврале 2026 года принесло результаты — несколько заявителей получили квартиры и жилищные сертификаты. Однако новые вопросы остаются, пишет VSE42.Ru .

Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи выслушал кузбасских сирот во второй раз. Первый прием состоялся в феврале — тогда молодые люди жаловались на отказ местной администрации предоставить им положенное жилье или сертификаты. Один из заявителей рассказывал, что снимает квартиру и содержит малолетнего ребенка.

После вмешательства следственных органов его права восстановили — в июне 2026 года он получил ключи от собственной квартиры. Другие участники повторного приема также подтвердили, что получили жилье либо сертификаты.

Однако проблемные вопросы сохраняются. Сироты пожаловались главе СК на неудобное расположение предоставленных квартир и сложности с получением жилищных сертификатов. Руководитель Следственного управления СК России по Кемеровской области доложил о принятых мерах по всем озвученным проблемам.

Бастрыкин поручил продолжать оказывать помощь заявителям в рамках компетенции ведомства. Решение вопросов всех обратившихся поставлено на контроль в центральном аппарате СК. Ситуация остается на особом контроле — власти продолжают искать баланс между исполнением закона и реальными потребностями молодых людей, оставшихся без попечения родителей.