СК РФ: офицеры военной полиции похитили 240 млн, имитировав ранения 45 военных

Шесть российских офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив более 240 млн рублей, передает телеканал РЕН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Информацию позднее подтвердили в Telegram-канале Следкома, указав на подробности произошедшего.

«Шесть офицеров организовали имитацию ранений 45 военных, похитив более 240 млн руб», — написали в канале Следкома.

Там добавили, что расследование дела взял под свой личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкина.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что заместителя председателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова и других должностных лиц региона подозревают в получении взятки в размере 82 млн руб.