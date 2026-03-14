Скам-схема на курорте: россиянам на Шри-Ланке угрожают депортацией за отказ платить

Райский отдых на Шри-Ланке обернулся для московской пары ночным кошмаром и визитом в полицию. Виктор и Мария приехали на знаменитый пляж Велигама, чтобы покататься на волнах, но вместо адреналина получили толпу агрессивных местных жителей, травмы и ультиматум от правоохранителей. Как выяснил SHOT, причиной конфликта стала доска для серфинга с микротрещиной, за которую предприимчивые ланкийцы потребовали баснословную сумму.

История развернулась на третий день отпуска. Виктор арендовал доску и вышел в океан. Спортсмен-любитель немного не рассчитал траекторию и столкнулся с местным серфером. Удар был легким, но на инвентаре собеседника образовалась едва заметная царапина. То, что произошло дальше, супруги запомнят надолго.

Хозяин доски объявил: инвентарь уникальный, ручной работы, изготовлен из кокосового волокна. Ремонт, по его словам, займет неделю, а стоимость работ оценена в 25 тысяч рупий — около 6 тысяч рублей по текущему курсу. Туристы попытались возразить и предложили компенсацию в два раза меньше, сочтя ценник откровенно завышенным. Этот аргумент стал спусковым крючком.

В считанные секунды вокруг россиян сомкнулось плотное кольцо. Около 15 местных жителей вышли из тени и окружили пару. Один из нападавших вырвал телефон из рук Марии, а когда Виктор попытался защитить девушку, получил удар, повредивший ухо. Отпускной вечер превратился в триллер.

На шум прибыла полиция. Казалось бы, сейчас восторжествует справедливость. Но силовики повели себя неожиданно: телефон вернули, однако выдвинули жесткое условие. Стражи порядка рекомендовали туристам немедленно выплатить полную стоимость «кокосовой» доски. В противном случае паре пообещали серьезные проблемы с законом и депортацию на родину. Выбирать не приходилось — деньги отдали.

Бывалые путешественники, узнав о случившемся, лишь покачали головами. Велигама давно превратилась в мекку для серферов, а вместе с потоком туристов здесь расцвела и криминальная смекалка. Местные жители отточили схему до автоматизма: в толпе на воде легко имитировать случайное столкновение, после чего владелец доски предъявляет претензии.

Особый цинизм ситуации придает аргумент про «кокосовую доску». Профессионалы скептически относятся к таким байкам: массовый прокат обычно использует стандартное оборудование, а уникальные материалы — удел штучных мастеров, а не пляжных торговцев. Но в момент конфликта, когда вокруг собирается толпа, а полиция намекает на депортацию, туристу не до экспертизы.

История Виктора и Марии — очередное напоминание: даже в раю нужно держать глаза открытыми. Океан, волны и улыбчивые местные жители могут скрывать опасность пострашнее акул. Особенно когда речь заходит о деньгах и внезапно «испорченном» инвентаре.

