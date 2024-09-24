Складской комплекс российского производителя авиационных противообледенительных жидкостей появится в Подмосковье

В Старой Купавне Богородского округа продолжается строительство складского комплекса площадью более пяти тысяч квадратных метров, где появится логистический центр и два склада для хранения авиационных противообледенительных жидкостей и противогололедных реагентов, антифризов и теплоносителей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.