Складской комплекс российского производителя авиационных противообледенительных жидкостей появится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Старой Купавне Богородского округа продолжается строительство складского комплекса площадью более пяти тысяч квадратных метров, где появится логистический центр и два склада для хранения авиационных противообледенительных жидкостей и противогололедных реагентов, антифризов и теплоносителей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Застройщик выступает компания «Авиафлюид Интернешнл», которая является поставщиком противообледенительных жидкостей московского авиаузла — аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и других аэропортов России и зарубежных стран. Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, строительная готовность объекта достигла 40%. Сейчас рабочие выполняют устройство внутренних инженерных систем. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2024 года.
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