Скончалась одна из участниц коллектива «Бабушки из Бураново» Екатерина Шкляева

Ушла из жизни Екатерина Шкляева, которая была одной из исполнительниц коллектива «Бабушки из Бураново». Эту печальную новость сообщил на своей официальной странице губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Руководитель региона заявил, что Екатерина была камертоном для всего коллектива не только в песне, но и жизни. Он же отметил ту силу воли, которой она вдохновляла окружающих, а также душевную основу всех начинаний исполнительницы. Произошедшую событие губернатор назвал «огромной утратой» и выразил слова соболезнованиям близким артистки.

Екатерина Шкляева в составе «Бурановских бабушек» выступала в 2012 году на Евровидении. Коллектив исполнил песню «Party for Everybody» на английском и удмуртском языках. Зрители по достоинству оценили способности группы, которая по итогу заняла второе место.

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