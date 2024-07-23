Стали известны подробности о состоянии Киркорова

Представитель певца Екатерина Успенская заявила, что народный артист РФ Филипп Киркоров на данный момент находится в Краснодарском крае, ему ничего не угрожает, сообщают РИА Новости .

Ранее певец рассказал в своих соцсетях, что застрял в краснодарском каньоне Псахо во время съемок из-за ливня, не уточнив, где конкретно это случилось.

«Это произошло в Краснодарском крае, в каньоне Псахо… Сейчас погода уже налаживается, мы находимся здесь в ожидании. Безопасности артиста ничего не угрожает», — пояснила представитель.

Ранее сообщалось, что Киркоров добился снятия запрета на въезд в Молдавию.