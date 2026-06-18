Лоси в городе — люди в панике: кемеровчане просят, чтобы службы «наконец-то услышали сигналы»

На проспекте Комсомольском в Кемерове местные жители заметили семейство лосей. Видеозапись с тремя дикими животными, появившимися недалеко от остановочного пункта «Теннисный корт», была опубликована в городских пабликах, сообщил VSE42.RU .

Крупные парнокопытные оказались в непосредственной близости от городской инфраструктуры, что не может не вызывать опасений. Очевидцы высказали мнение, что животные не демонстрировали признаков агрессивного поведения. Несмотря на это, их выход на оживленную улицу всерьез встревожил прохожих и автомобилистов.

По данным издания, горожане выражают надежду, что на место оперативно прибудут профильные службы и помогут сохатым благополучно вернуться в естественную среду обитания.

«Очень бы хотелось, чтоб соответствующие органы наконец-то услышали сигналы и вывезли животных в безопасное место», – пишет подписчица.

По информации издания, за последнее время это не первый случай появления лосей в областном центре — животные все чаще заходят в городскую черту, отмечают местные жители. В некоторых случаях незваные гости становятся виновниками ДТП в регионе.

Ранее сообщалось, что бобры в Кузнецком Алатау случайно создали спа-курорт для диких животных.