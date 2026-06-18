Эксперт назвал клубы, которые бы подошли Евгению Кузнецову

В минувшем сезоне Кузнецов играл за «Металлург» и «Салават Юлаев». Нападающий сказал, что не получил предложения о продлении контракта от уфимского клуба, также им не заинтересовались в родном «Тракторе». Форвард отметил, что готов провести сезон в любом клубе НХЛ, пусть даже из небольшого города. Кузнецов отметил, что рассмотрит предложения даже из команд с Дальнего Востока.

«Мне кажется, что Нижнекамск и Череповец вполне бы подошли Евгению. Но мне кажется, что Нижнекамск все-таки больше подходит. У «Северстали» специфический хоккей. Но, как я и сказал выше, он может заиграть и там, и там. Однако я бы на месте Евгения выбрал Нижнекамск», — сказал Вайсфельд.

Эксперт объяснил готовность Кузнецова играть в любом клубе КХЛ: в настоящее время его семья находится в Северной Америке, где дети ходят в школу, в России он будет один, так что место временного проживания действительно не так важно для него.

Евгений Кузнецов выиграл Кубок Стэнли в 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз», где он играл в одном звене с Александром Овечкиным.