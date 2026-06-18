Пять лет кошмара: россиянка осуждена за систематическое насилие над тремя детьми

Гурьевский городской суд вынес обвинительный приговор 40-летней жительнице региона. Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных уголовным законодательством за угрозу убийством, истязание и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних, сообщил VSE42.RU .

В ходе судебного разбирательства установлено, что на протяжении длительного времени — с августа 2019-го по август 2024 года — фигурантка систематически создавала для троих своих детей, возрастом 12, 10 и 8 лет, обстановку, представляющую угрозу их психическому и физическому здоровью. Как следует из материалов дела, она регулярно наносила им побои, причиняла физическую боль и моральные страдания.

На сегодняшний день девочки находятся под опекой отца, а их брат определен в специализированное социальное учреждение. Фигурантка полностью признала предъявленное обвинение. По первоначальному решению суда она была приговорена к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Однако после подачи прокурором апелляционного представления вышестоящая инстанция — Кемеровский областной суд — пересмотрела меру наказания в сторону ужесточения, добавив еще 10 дней к ранее назначенному сроку. Дополнительно суд удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда, взыскав с осужденной в пользу каждого из потерпевших детей 150 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что суд на Кубани лишил отца выплат за погибшего на СВО сына.