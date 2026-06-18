Подмосковная прокуратура запустила горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

В Прокуратуре Московской области продолжает работу горячая линия для пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов, подать жалобу или попросить о правовой помощи можно по номеру +7-916-240-31-28. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что утром в четверг, 18 июня, атаке подверглись несколько городских округов в Подмосковье, есть пострадавшие — их количество уточняется. Повреждения получили многоквартирные, частные жилые дома и коммерческие помещения.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам осуществлять личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.