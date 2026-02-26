Скончался звезда сериала «Склифосовский» Владимир Довжик

Не стало Владимира Довжика. Актер, запомнившийся публике по ролям в популярных телепроектах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский», ушел из жизни в возрасте 57 лет. Печальную новость распространила пресс-служба столичного театра «Человек», где артист служил долгие годы.

В театре «Человек» Владимир Довжик работал с 1998 года. За это время он проявил себя не только как глубокий драматический артист, но и как постановщик. Он выступил режиссером детских спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также сыграл одну из ключевых ролей в постановке «Искусство».

Коллеги отзываются о нем как о личности невероятно широкого творческого диапазона.

«Тонкий ум, разносторонний талант и режиссерское чутье Владимира Довжика стали важной частью истории развития нашего театра. Мы глубоко скорбим и выражаем самые искренние соболезнования родным, друзьям и всем поклонникам его творчества. Память о нем останется светлой», — добавили в театре.

