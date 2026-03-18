Скорость урежут, а штрафы взлетят до небес: в России ужесточат правила для электросамокатов

Прокат самокатов в сквере на улице Крупешина в Балашихе

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой пересмотреть правила использования электросамокатов. В разговоре с информационным агентством ТАСС парламентарий озвучил ряд предложений, направленных на повышение безопасности на дорогах и тротуарах.

Ключевым пунктом инициативы является изменение скоростного режима для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Депутат настаивает на снижении порога максимально допустимой скорости с 25 до 12 километров в час. По его мнению, текущие нормативы не способны гарантировать безопасность ни для пешеходов, ни для самих водителей электросамокатов, что регулярно подтверждается ростом числа пострадавших в инцидентах.

«Штрафы за нарушение правил дорожного движения для владельцев СИМ надо поднимать до 2,5 тыс. — 25 тыс. рублей», — подчеркнул Сергей Миронов.

Кроме финансовых взысканий, предлагается ввести санкции для злостных нарушителей. Речь идет о лишении прав на управление самокатом сроком от полутора до двух лет. Также в планах законодателей — обязать пользователей оформлять полисы гражданской ответственности. Такая мера, по задумке авторов, позволит пострадавшим в авариях получать денежное возмещение нанесенного ущерба.

