Сквер имени Журавлева планируют преобразить в Дубне уже в следующем году

В следующем году в подмосковной Дубне начнется реализация проекта по благоустройству сквера имени Павла Александровича Журавлева. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

Сквер имени Павла Александровича Журавлева является историческим центром района Большая Волга. Этот район развивался благодаря слаженному труду жителей. Именно поэтому в основу концепции его благоустройства будут взяты знаковые события и образы района.

Отмечается, что на территории сквера будет полностью отреставрирован и усовершенствован заброшенный фонтан. Перед памятником будет располагаться небольшая площадь. На территории появятся большая детская игровая площадка, установят навесы с качелями и сделают велосипедную дорожку. А для любителей активного отдыха будет обустроена спортивная зона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.