Сладкая «окрошка» из Азии: в Подмосковье проверили вирусный рецепт этого лета

В интернете набирает обороты азиатский десертный тренд – хваче, который пользователи уже прозвали корейской сладкой окрошкой. Вместо традиционного фруктового пунша современные блогеры предлагают заливать ягоды, мармелад и желе клубничным молоком и газировкой со льдом. Корреспондент REGIONS решила проверить на себе, насколько это вкусно, и заодно выяснила, почему готовить такое угощение впрок не стоит.

Вирусный рецепт хваче покоряет соцсети своей необычностью и простотой. В классическом корейском варианте это десертный напиток с кусочками фруктов, но адаптированная версия превратилась чуть ли не в полноценное блюдо. На тарелку выкладывают нарезанные свежие ягоды и фрукты, добавляют мармелад или фруктовое желе, сверху заливают всё это клубничным молоком, а для эффектности доливают сладкую газировку и щедро добавляют колотый лёд. Получается сладко, холодно и очень фотогенично – именно то, что нужно для летнего лайка в ленте.

Для чистоты эксперимента корреспондент REGIONS собрала ингредиенты из собственного холодильника. В ход пошли виноград, черешня и клубника, а также жевательный мармелад и фруктовое желе. Лед решили исключить – чтобы не рисковать голосовыми связками, но, как оказалось, без него вкус ничуть не пострадал. Получившуюся фруктово-желейную смесь разделили на две порции и проверили оба варианта:

В первой – только клубничное молоко, без газа. На вкус – классический фруктовый салат из детства, знакомый и безопасный.

Во второй – к молоку добавили сладкую газировку, как того требует тренд.

И вот тут началась химия. Сначала десерт показался необычным, но приятным – сладкая шипучка приятно освежала. Однако уже через пять минут в тарелке произошло неожиданное: молоко свернулось хлопьями. Виной всему кислота, содержащаяся в газированных напитках, – естественный процесс, из-за которого блюдо стремительно теряет и эстетику, и текстуру.

Итог эксперимента: хваче действительно заслуживает внимания как необычное летнее угощение. Вариант без газа – безопасный и вкусный, можно смело готовить для детей и взрослых. Версия с газировкой – для тех, кто любит эксперименты, но поедать ее стоит буквально сразу после приготовления, пока молоко не превратилось в неаппетитные хлопья.

Для приготовления одной большой порции понадобятся:

Свежие ягоды и фрукты (клубника, черешня без косточек, виноград, арбуз или дыня) — 200 граммов;

Клубничное молоко (готовое из магазина) — 200 миллилитров;

Сладкая газировка (лучше всего со вкусом лимона и лайма, например, Sprite, или классическая содовая) — 100 миллилитров;

Фруктовое желе или жевательный мармелад — 50 граммов;

Кубики льда — по вкусу.

Пошаговое приготовление