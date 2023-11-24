Следователи возбудили уголовное дело после гибели от угарного газа четырех детей на хуторе под Ростовом

Ранее стало известно о гибели четырех детей в возрасте от 6 лет до 15 лет в доме на хуторе Шахтенки в Ростовской области. Как проинформировали в СУСК РФ по региону, все они отравились угарным газом от печи, оставшись без присмотра родителей.

Как сообщили в полиции, тела погибших были обнаружены без каких-либо очевидных телесных повреждений. Однако медиками сразу же было установлено отравление окисью углерода. По факту произошедшего начато уголовное расследование, уточнили в СК.

«В Красносулинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели детей от отравления угарным газом по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают все подробности трагического инцидента. По делу назначен комплекс судмедэкспертиз.