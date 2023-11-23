В Ростовской области от угарного газа погибли четверо детей

Четверо детей возрастом от 6 до 15 лет погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки в Ростовской области, сообщило в соцсетях МЧС. Отмечается, что взрослых рядом с ними не было.

«Детей 6, 7, 10 и 15 лет оставили одних дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Угарный газ пошел от печи», – уточнило ведомство.

МЧС призывает к особой бдительности и предостережению, особенно в отношении безопасности детей. Эта трагическая ситуация подчеркивает опасность угарного газа, который часто называют «тихим убийцей». Угарный газ является бесцветным и беспахучим веществом, что делает его особенно опасным, так как его нельзя заметить.

На фоне произошедшего ведомство напоминает об основных мерах предосторожности: не оставлять детей без присмотра, регулярно проверять исправность отопительного оборудования, поддерживать чистоту и проходимость дымоходов, а также не оставлять без присмотра зажженные свечи.