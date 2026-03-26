Слезы в палате: как вручали награду умирающему актеру из «Очарованного странника»

На 72-м году жизни скончался кыргызский актер театра и кино Абдыкалык Акматов, известный зрителям по фильмам «Потомок белого барса», «Очарованный странник» и «Курманжан Датка». Артист долгое время боролся с раковым заболеванием, пишет Teleprogramma.

Всего за день до его ухода, 24 марта, президент Садыр Жапаров подписал указ о присвоении Калыку почетного звания «Народный артист Кыргызской Республики». Тяжелобольному актеру награду принесли прямо в больничную палату.

Акматов родился в селе Кок-Джар в 1955 году. Свой путь в профессию он начал с театральной студии при Киргизском государственном академическом театре драмы, которую окончил в 1974 году. Позже, в 1991-м, получил диплом Киргизского государственного института искусств.

Более 45 лет жизни артиста были связаны с Ошским национальным драматическим театром имени С. Ибраимова, где он сыграл десятки ролей в классических и национальных постановках. В кино он дебютировал еще в 1970-х годах.

В личной жизни актер тоже сохранял верность раз и навсегда выбранному пути: более 45 лет он был женат на коллеге по театру Орозгул Акматовой. У пары выросли четверо детей — два сына и две дочери, а также 12 внуков. Дата и место прощания будут объявлены позднее.