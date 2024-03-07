СМИ: финский муниципалитет Виролахти оказался на грани исчезновения после закрытия границы с Россией

Финский муниципалитет Виролахти хиреет и вскоре может и вовсе прекратить свое существование после того, как Финляндия закрыла границу с Россией, пишет Yle.

Экономика муниципалитета во многом была ориентирована на взаимоотношения с Россией. В настоящее время улицы Виролахти опустели, по главной трассе проезжает лишь несколько машин за час, отмечает издание. В магазинах висят объявления о распродаже оставшегося товара.

Финское правительство закрыло все пограничные пункты на границе с Россией в конце ноября. Затем закрытие было продлено до 14 апреля.

В феврале в должность вступил новый президент Финляндии Александер Стубб, который придерживается антироссийских взглядов. На своей первой же пресс-конференции он отметил, что российско-финские отношения вряд ли могут улучшиться в ближайшее время.