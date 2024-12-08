Внешний вид главы киевского режима Владимира Зеленского, который последние несколько лет совершенно не блещет строгой дипломатичностью, похоже, порядком поднадоел уже и американским СМИ. Первым не выдержало издание The New York Post.

Напомним, на встрече в Елисейском дворце для встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном Зеленский по традиции вырядился в зеленую куртку и толстовку, натянув на ноги армейские ботинки.

The New York Post на чем свет стоит раскритиковало украинского политика, назвав весь его внешний вид откровенной безвкусицей. А его самого — человеком с «уничтоженным чувством стиля».

«Чувство стиля Зеленского было уничтожено в субботу из-за его повседневной одежды, которую он надел на официальное открытие собора Нотр-Дам в Париже», — сказано в материале издания.

Американские журналисты назвали милитари-наряд Зеленского проявлением «неуважения к американцам».

Напомним, в Елисейском дворце во Франции, в субботу, 7 декабря, по случаю открытия отреставрированного католического собора Нотр-Дам состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне между избранным президентом США Дональдом Трампом, хозяином площадки Эммануэлем Макроном и лидером преступного киевского режима Владимиром Зеленским. Кадры мероприятия, которые показал телеканал BFMTV, облетели мир и, конечно же, были выложены в Сети.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли Трампа в цветах украинского флага с Макроном и Зеленским, назвав всех троих «Трус, балбес, бывалый».