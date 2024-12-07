«Трус, балбес, бывалый»: в Сети высмеяли Трампа в цветах украинского флага с Макроном и Зеленским

В Елисейском дворце во Франции сегодня днем, в субботу, 8 декабря, по случаю открытия отреставрированного католического собора Нотр-Дам состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне между избранным президентом США Дональдом Трампом, хозяином площадки Эммануэлем Макроном и лидером преступного киевского режима Владимиром Зеленским. Кадры мероприятия, которые показал телеканал BFMTV, облетели мир и, конечно же, были выложены в Сети.

К слову, как утверждал телеканал, сама встреча продлилась около 20 минут, а договоренность о мероприятии была предварительной и подтвердилась буквально за минуты незадолго до его начала.

На встрече Макрон пытался показать себя дружелюбным хозяином. Ожидаемо похлопывал собеседников по плечам. Трамп же откровенно скучал, и только когда нужно было сделать совместное фото, его кислая мина приобрела некое подобие улыбки. Что до Зеленского, то он старался показать всем видом, что несказанно рад встрече. А после окончания назвал ее «хорошей и продуктивной».

В Сети же от пользователей не ускользнул тот факт, что на Трампе был костюм в цветах ближе к синему. И надет ярко-желтый галстук. «Все в цвет украинского флага», — подметили пользователи. Нашлись и такие, кто сравнил трех политиков со знаменитой гайдаевской троицей «Трус, Балбес, Бывалый». Причем за Бывалого выдали Трампа. Кто именно разделил остальные два эпитета, вопрос остался открытым.

Ранее сообщалось, что во Франции рекордно быстро завершилась встреча Макрона, Трампа и Зеленского.