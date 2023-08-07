СМИ: взрыв в турецком порту произошел, когда загружалось судно с зерном

В турецком порту Дериндже 7 августа прогремел взрыв. Как уточнили в CNN Turk , все произошло в одном из элеваторов в тот момент, когда происходила загрузка зерном.

При этом, уточняют турецкие корреспонденты, элеваторы регулярно проверялись, и информации о том, что может произойти взрыв из-за сжатия газа, не была нигде озвучена.

Известно, что взрыв произошел около 14:40 по местному времени недалеко от Стамбула. Огромные клубы дыма было видно со всех точек города, к месту сразу выдвинулись медики и пожарные. На данный момент о пострадавших не сообщается.