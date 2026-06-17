Смоляне массово выбирают эти страны для отпуска и удивили экспертов

Турция, Египет и Вьетнам остаются главными направлениями летнего сезона у жителей Смоленска. Европа теряет спрос, а стоимость поездок продолжает расти. Об этом пишет SmolNarod .

Основные направления летнего отдыха

Жители Смоленской области в 2026 году чаще всего выбирают для отпуска Турцию, Египет и Вьетнам. Об этом рассказали представители туристической отрасли региона. Эти страны уверенно занимают лидирующие позиции благодаря сочетанию климата, инфраструктуры и относительно предсказуемых расходов на поездку.

Турция сохраняет первое место

Турция остается самым востребованным направлением. Большинство туристов предпочитают курорты Средиземного моря, меньшая часть выбирает Эгейское побережье с более спокойной атмосферой и экскурсионными маршрутами.

Средняя продолжительность отдыха составляет около 7–10 дней, а формат поездок чаще всего включает систему «все включено».

Египет и Вьетнам укрепляют позиции

На втором месте находится Египет. Основной поток туристов направляется в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, где стандартный отдых длится около 10–12 дней.

Вьетнам занимает третью строчку. Популярны курорты Нячанг и Дананг, куда едут на 12–15 дней. Этот вариант выбирают те, кто ориентируется на более длительный и сезонный пляжный отдых.

Китай и дальние направления

Китай постепенно усиливает позиции. Туристы комбинируют пляжный отдых на Хайнане с экскурсионными маршрутами по крупным городам, включая Пекин и Шанхай.

Также остаются востребованными Мальдивы, Сейшелы и Бали, однако их доля невелика — около нескольких процентов от общего числа поездок.

Европа и закрытые направления

Европейские страны остаются доступными, но менее популярными. Чаще всего смоляне выбирают Венгрию, Австрию и Германию, используя визовые маршруты через более лояльные страны.

Направления Персидского залива, включая ОАЭ и соседние государства, сейчас практически недоступны для массовых организованных туров.

Стоимость отдыха

Средняя стоимость поездок остается высокой. Турция и Египет обходятся примерно в 140–150 тысяч рублей на двоих за неделю. Отдых в формате «все включено» для семьи может достигать 200–220 тысяч рублей.

Вьетнам стоит около 180–200 тысяч рублей за 12 дней. Более дальние маршруты, включая Китай и Индонезию, начинаются от 220–250 тысяч рублей и выше.