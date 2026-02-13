По данным синоптика, базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала 7 миллиметров осадков. Столько же выпало в районе МГУ, метеостанция в Тушино насчитала 6 миллиметров, а Балчуг — 8 миллиметров. Благодаря этому высота снежного покрова, которая еще в четверг составляла 48 сантиметров, уверенно преодолела полуметровую отметку. В пятницу, 13 февраля, столицу ждет продолжение осадков — прогнозируется еще 4-5 миллиметров. Однако радоваться росту сугробов не придется: синоптик предупредил об оттепели. Из-за плюсовой температуры снег начнет оседать, и уже к концу дня высота покрова уменьшится на 3-4 сантиметра. В субботу процесс продолжится, сугробы просядут еще на 5-7 сантиметров.